Canada i sorg etter bussulykke med 15 døde

utenriks

Ulykken fant sted på hovedveien nord for Tisdale i Saskatchewan-provinsen fredag kveld, opplyser canadisk politi.

Det var 29 personer om bord i bussen til The Humboldt Broncos, 15 av dem er bekreftet omkommet, blant dem sjåføren, trener Darcy Haugan (41), og lagkaptein Logan Schatz (20).

De andre 14 ble sendt til sykehus med skader, og tilstanden betegnes som kritisk for flere av dem.

Laget besto av 24 spillere og oppgis å være mellom 16 og 21 år gamle. De var på vei til å spille en kamp mot Nipawin Hawks da ulykken fant sted.

– I sjokk

Canadas statsminister Justin Trudeau var raskt ute med å kondolere på Twitter, før han senere kom med en offisiell uttalelse.

– Et helt land er i sjokk og sorg. Dette er en hver forelders mareritt. Ingen bør oppleve at barnet sitt drar for å utøve en sport de elsker for så å aldri komme tilbake, heter det i uttalelsen.

– Det er hjerteskjærende å vite at de vi mistet, hadde et helt liv foran seg. Vi sørger med dem som nå får nyheter en forelder eller familie aldri burde få. Og vi føler med lokalsamfunnet som har mistet lagkamerater, trenere, venner og mentorer.

Norsk kondolanse

Også Norges Ishockeyforbund kondolerer.

– Våre tanker går til det canadiske ishockeyforbundet og SJHL's Humboldt Broncos, deres spillere, støtteapparat, familier og venner, skriver forbundet på Twitter.

Etter de første meldingene om omkomne ble det startet en innsamlingsaksjon for de etterlatte familiene på nettsiden GoFundMe. Etter 18 timer var det allerede samlet inn 1 million canadiske dollar, over 6 millioner norske kroner.

– Den dypeste sorgen

På The Humboldt Broncos nettside skriver klubbpresident Kavine Garinger at de er i sjokk etter ulykken.

– Våre tanker og bønner går til familiene til våre ansatte og utøvere, og til alle som er berørt av denne forferdelige tragedien. Broncos-familien er i sjokk, skriver Garinger.

Garinger er også utdanningssjef i skoleregionen og kjente alle spillerne personlig, og en av ungdommene bodde hjemme hos ham.

Til avisen Saskatoon Star Phoenix sier presidenten at klubben aldri vil bli den samme igjen.

– Det er den dypeste sorg du kan tenke deg.

(©NTB)