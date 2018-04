Én død etter brann i Trump Tower

utenriks

Mannen ble kjørt til sykehus med kritiske skader, og døde kort tid senere, opplyser talsperson for brannvesenet i New York, Angelica Conroy, til CNN.

Fire brannfolk ble skadd i arbeidet med å slukke brannen, men det skal ikke være alvorlig.

– Det var en vanskelig brann. Som man kan forestille seg, leiligheten var veldig stor og overtent og i 50. etasje. Det var også røyk i store deler av selve bygningen, skriver de.

Brannen er under kontroll, men det er fortsatt over 200 brannfolk og andre hjelpearbeidere er på stedet, ifølge brannvesenet. TV-bilder viser et hav av blinkende kjøretøy på gaten utenfor den 202 meter høye bygningen.

– Brannen i Trump Tower er slukket. Den var veldig avgrenset (velbygd bygning). Brannmenn (og kvinner) gjorde en storartet jobb. TAKK!, skrev USAs president Donald Trump på Twitter.

Ingen medlemmer av Trumps familie var i bygningen da brannen brøt ut, opplyser brannvesenet.

Skyskraperen Trump Tower, som ligger i Fifth Avenue og var ferdigstilt i 1983, inneholder både kontorer og bebodde luksusleiligheter. Bygningen huser dessuten Trumps luksuriøse privatbolig, som ligger øverst i skyskraperen. Etter at han ble president flyttet han til Det hvite hus, og i fjor sommer fulgte kona Melania og sønnen Barron etter. Bygningen fungerte også som Trumps valgkamphovedkvarter.

Senest i januar var det en annen brann i bygningen, og to personer ble skadd. Brannen startet da i et ventilasjonsanlegg.

