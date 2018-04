utenriks

Hendelsen, som involverte «flere skiløpere», skjedde i Pila, et skisted i regionen Valle d'Aosta, melder den italienske alperedningstjenesten.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA skriver at minst fem personer ble truffet av skredet, inkludert de to som ble funnet døde og to andre som ble reddet i live, dog kraftig nedkjølt.

Redningstjenesten bekrefter at to er reddet ut, og sier de leter videre etter flere overlevende.

