Redningsarbeidere hevder 11 ble utsatt for giftig gass i Douma

utenriks

Statlige syriske medier benektet raskt at de hadde benyttet seg av kjemiske våpen i Douma, den siste opprørskontrollerte lommen i Øst-Ghouta.

Fredag innledet de en ny offensiv mot byen etter at forhandlinger mellom regimestøttende Russland og opprørsgruppa Jaish al-Islam, som har tusenvis av krigere i Douma, hadde brutt sammen.

Lørdag melder SOHR at luftangrep traff de nordlige utkantene av byen, og at elleve personer, inkludert fem barn, «kveles og sliter med pusteproblemer», uten at de kan spesifisere årsaken.

Hvite hjelmer sier imidlertid at Douma har blitt truffet av giftig gass.

–Tilfeller av kvelning mellom enkelte sivile i boligdistriktet i byen Douma etter at den ble rammet av giftig klorgass, skriver de på Twitter.

Syrian American Medical Society (SAMS) melder også at de har sett symptomer hos Douma-borgere som tyder på bruk av klorgass.

–Jeg snakket med en av legene i byen, som fortalte meg at de hadde fått inn en rekke pasienter med symptomer fra klorgass, sier SAMS-direktør Mohammed Katoub.

En kilde i den syriske regjeringen kaller anklagene en «farse» i et intervju med statlige medier.

–Hæren, som rykker fram raskt og målbevisst, trenger ikke å bruke kjemiske substanser, sier Kilden.

