Palestinsk fotograf drept av israelske soldater

utenriks

Yasser Murtaja arbeidet som TV-fotograf og ble livstruende såret da israelske soldater skjøt med skarpt mot demonstranter nær grensa.

Murtaja jobbet for Ain Media, et produksjonsselskap som også tar oppdrag for utenlandske medier på Gazastripen.

Den velkjente palestinske fotografen befant seg over 100 meter fra grensegjerdet til Israel da han ble skutt. Han bar et kamera og var iført en skuddsikker vest som var tydelig merket PRESS.

Kulen traff ham i armhulen på et sted som var ubeskyttet av den skuddsikre vesten. Han hadde ifølge palestinske kilder verken tilknytning Hamas eller andre militante grupper å Gazastripen.

Den israelske hæren hevder at soldatene bare skyter mot dem som er involvert i angrep mot grensegjerdet, noe som den siste uken har kostet 31 ubevæpnede palestinske demonstranter livet.

Israel har opprettet en flere hundre meter bred såkalt sikkerhetssone på palestinsk side av grensegjerdet, og alle som tar seg inn i denne sonen risikerer å bli skutt.

Minst ni personer ble skutt og drept og 491 andre fikk skuddskader da de israelske soldatene åpnet ild over grensa mot ubevæpnede demonstranter fredag. Tilstanden til 33 av de sårede var lørdag alvorlig.

Minst 31 palestinere er skutt og drept på samme vis av israelske soldater på Gazastripen den siste uka, blant dem flere barn.

