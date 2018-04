Nyhetsbyrå: Lula overgir seg lørdag

utenriks

Lula hadde frist til klokken 22 norsk tid fredag til å gå til politiet frivillig, men nektet å overgi seg.

Isteden dro den korrupsjonsdømte 72-åringen, som var en svært populær president fra 2003 til 2011, for å møte sine tilhengere ved metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo i delstaten São Paulo.

Nære allierte av Lula opplyste til pressen natt til lørdag at han blir værende i byen over natten og at forsvarerne hans forhandlet med politiet om tid og sted for pågripelsen.

Kort tid senere meldte det brasilianske nyhetsbyrået Agencia Brasil at han skal overgi seg lørdag etter å ha deltatt på en messe til minne om sin avdøde kone Marisa Leticia, som døde i fjor 68 år gammel.

Tre begjæringer

Samtidig har forsvarerne hans for tredje gang på to dager har levert en begjæring om at han skal få slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår. Arrestordren på den tidligere presidenten ble utstedt kort tid etter at Brasils Høyesterett sent torsdag avviste den første begjæringen om å slippe fengsel.

Fengslingen vil trolig sette en stopper for Lulas planer om å stille som presidentkandidat til høstens valg. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Splitter landet

Lula ble i fjor kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Han er også tiltalt i flere andre korrupsjonssaker.

På tross av dommen leder den 72 år gamle sosialisten på meningsmålingene og saken hans splitter landet. Da fristen for å overgi seg til politiet gikk ut hadde brasilianere fra hele landet samlet seg i 12 ulike byer for å markere sin støtte eller avsky.

Utenfor fagforeningens bygg sent fredag holdt menneskemengden opp plakater med tekster som «Lula er uskyldig, Lula som president!». Andre steder kunne man se folk holde opp skilt med «Lula, tyver hører hjemme i fengsel!».

(©NTB)