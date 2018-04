Puigdemont løslatt mot kausjon

utenriks

Tysk påtalemyndighet beordret umiddelbar løslatelse av Puigdemont fredag formiddag etter at han hadde fremskaffet kausjon på 75.000 euro.

Betingelsen er at Puigdemont må holde seg i landet og at han må melde seg ukentlig for tysk politi. Det slo en tysk domstol fast torsdag da kunngjøringen kom om at han kan løslates mot kausjon mens det avgjøres om han skal utleveres til Spania.

Fredag morgen tvitret Puigdemont fra fengsel:

– Vi må se framover med håp og optimisme, fordi vi har en rettighet til å ikke la dem stjele vår framtid. Vi må holde stand og ikke gi etter, tvitret han på katalansk, med emneknaggen #FreeCatalanPoliticalPrisoners.

Klokken 18 fredag kveld skal han holde pressekonferanse i rådhuset i Neumünster i den tyske delstaten Schleswig-Holstein, der han har sittet i varetekt etter pågripelsen ved grensen mellom Danmark og Tyskland 25. mars.

Pågripelsen fant sted som følge av en europeisk arrestordre utstedt av en spansk dommer.

Spania har siktet Puigdemont for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Domstolen i Schleswig-Holstein kan ikke ta stilling til anklagene om oppvigleri og opprør fordi man etter tysk lov må ha utøvd vold for å kunne siktes for dette punktet. Domstolen vil derfor basere en avgjørelse om utlevering til Spania på siktelsen om misbruk av offentlige midler. En beslutning må foreligge innen 60 dager.

