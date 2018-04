Kina stanser salg av bibler på nettet

utenriks

Tiltaket anses som et ledd i kommunistpartiets forsøk på å få kontroll over religionsutøvelsen i landet. Aksjonen mot bibelsalg kommer samtidig som Vatikanet og Beijing forhandler om en historisk avtale om utnevnelse av katolske biskoper i Kina.

– Alle bibler og bøker uten publikasjonsnumre er blitt fjernet de siste dagene, sier en selger på nettplattformen Taobao til nyhetsbyrået AFP.

Alle bøker som selges i Kina, må gjennom er offentlig godkjenningsprosess, men bibler har likevel vært lett å få tak i de siste årene.

En annen selger sier at det fortsatt er mulig å kjøpe engelske utgaver på Amazon China og Danggang.com.

Nettsalg av andre sentrale religiøse tekster, som Koranen og taoistiske Daodejing, ser ut til å fortsette som før.

En protestantisk pastor i Zion-kirken i Beijing, som ikke er offentlig godkjent, sier imidlertid at restriksjonene er knyttet til at «det strammes til over hele spekteret».

– Kanskje myndighetene tenker at spredningen av Bibelen via uformelle kanaler ikke er i samsvar med statsideologien, sier Jin Mingri.

Kinesiske myndigheter har ennå ikke kommentert opplysningene.

Ifølge et statsstøttet kristent råd finnes det rundt 20 millioner kristne i Kina i kirker med offentlig godkjenning. Katolikker er ikke medregnet. Men det reelle antallet kan være 40–60 millioner, ifølge enkelte kilder.

(©NTB)