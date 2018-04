Hydro går til sak mot delstatsmyndighetene i Brasil

utenriks

Bakgrunnen for søksmålet er en undersøkelse av utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget som myndighetene bestilte. Granskingen konkluderte med at verdens største aluminiumsraffineri Alunorte hadde forurenset vannet med tungmetaller.

Konsernet bestrider rapportens forskningsmessige gyldighet og ber om at det blir utarbeidet en ny studie av vannkvaliteten for å fastslå utslipp.

Hydros juridiske direktør Hans Martin Heikvam sier til Reuters at en ny studie må følge en plan som forholder seg til etablert juridisk praksis og tilstrekkelig vitenskapelig nøyaktighet.

Alunorte leverte inn søksmålet torsdag i håp om at retten ville kreve at delstatens påtalemyndighet ansetter en annen konsulent for å gjennomføre en ny studie.

Brøt forhandlingene

Krangelen om undersøkelsen førte til at samtaler mellom partene brøt sammen onsdag denne uka. Samme dag saksøkte delstatsmyndighetene Norsk Hydro for den angivelig giftige lekkasjen fra raffineriet. Søksmålet beløper seg til rundt 600 millioner kroner.

Påtalemyndigheten sier at de ikke er informert om noen rettslige skritt fra Alunorte, men bekrefter at forhandlingene brøt sammen delvis grunnet uenighet om undersøkelsen som er utført av det statlig finansierte Instituto Evandro Chagas under ledelse av forskeren Marcelo Lima.

De hevder også at kritikken av rapporten ikke synliggjør at materialet inneholder feil og at den ikke tar hensyn til at selskapet selv har innrømmet å jevnlig ha sluppet ut forurenset overvann.

Hydro-presentasjon

Samme dag som Alunorte sendte inn motsøksmålet, inviterte Norsk Hydro til presentasjon av intern og ekstern gjennomgang av situasjonen ved raffineriet.

Den kombinerte analytikerpresentasjon og pressekonferansen holdes på Hydros hovedkontor i Oslo førstkommende mandag av konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Hydro vil samtidig holde en pressekonferanse i delstatshovedstaden Belém for brasilianske medier.

I Oslo vil også representanter fra den interne ekspertgruppen og det eksterne miljøkonsulentselskapet SGW Services presentere sine rapporter. Hele presentasjonen strømmes direkte og alt materiale fra presentasjonen vil være tilgjengelig på konsernets hjemmeside samme ettermiddag.

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at hundrevis av familier som bor ved anlegget i Brasil, fikk drikkevannet sitt forurenset.

I mars ble selskapet dømt til å betale for 17 prøver av 300 personer i alderen fem år og oppover etter utslippet.

Raffineriet har måttet redusere produksjonen betydelig siden 1. mars, etter at Hydro ble pålagt å halvere produksjonen.

(©NTB)