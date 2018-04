Tyrkia har hentet 80 Gülen-tilhengere fra 18 land

utenriks

Det var 15. juni i 2016 at det mislykkede kuppforsøket fant sted.

Tyrkiske myndigheter hevder at den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, sto bak noe Gülen selv benekter.

Etter kuppforsøket lovet tyrkiske myndigheter å utslette bevegelsen til Gülen, som de omtaler som «Fethullahs terrororganisasjon» (FETO).

Uklart

– Tyrkisk etterretning har så langt tatt med seg 80 FETO-medlemmer fra 18 land og brakt dem tilbake til Tyrkia, opplyser landets visestatsminister Bekir Bozdag.

Det er ikke kjent hvilke land de mistenkte er hentet fra, eller hvordan den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT har gått fram.

I slutten av mars ble fem tyrkiske lærere og en lege pågrepet i Kosovo og fløyet tilbake til Tyrkia i en skjult operasjon hvor MIT samarbeidet med Kosovos innenriksdepartement. De seks jobbet på skoler og klinikker som støttes av Gülens bevegelse.

Fikk sparken

Kosovos statsminister Ramush Haradinaj skal ikke ha blitt informert om operasjonen i forkant, og ga landets innenriksminister og etterretningssjef sparken kort tid etter.

Sparkingen utløste igjen en reaksjon fra Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan.

– Hei, Kosovos statsminister! Når begynte du å beskytte dem som forsøkte å sette i gang et kupp i Tyrkia, sa Erdogan.

Torsdag reagerte en talsperson for EU på pågripelsen av de seks tyrkiske statsborgerne, som hadde lovlig opphold i Kosovo, og sa at hendelsen gjør at det må stilles spørsmål ved prosessen, gjennomsiktigheten og lovligheten.

