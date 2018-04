Lavrov kritiserer britene for å håne internasjonal lov

utenriks

Få timer før møtet i Sikkerhetsrådet skulle starte torsdag kveld, kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med sterke utfall mot regjeringen i London.

– Det er ikke mulig å ignorere de legitime spørsmålene som vi stiller, sa Lavrov.

Han kalte britenes nei til russisk deltakelse i etterforskningen for «en hån mot internasjonale lover, diplomatisk etikette og grunnleggende anstendighet».

Samtidig ba han om en grundig og ansvarlig etterforskning i tråd med Kjemivåpenkonvensjonen.

Vant ikke fram

Det er Russland som har bedt om at saken behandles i Sikkerhetsrådet etter at landet ikke vant fram med sine synspunkter under et møte i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i Haag onsdag.

Det var også Russland som ba om møtet i OPCW.

Saken har ført til masseutvisninger av diplomater og en opphetet ordkrig mellom Russland og Storbritannia. Også en rekke andre vestlige land, deriblant USA, Norge og de fleste EU-landene, har utvist russiske diplomater fordi de antar at Russland står bak angrepet.

OPCW-bistand

Storbritannia har innledet sin egen etterforskning av nervegift-saken med teknisk bistand fra eksperter i OPCW.

Den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury for en måned siden. Ifølge britiske eksperter ble de to forgiftet med Novitsjok, en kraftig nervegift som i sin tid ble utviklet i Sovjetunionen, og som det finnes en rekke ulike varianter av.

Tilstanden til eksspionen betegnes fortsatt som kritisk, mens hans 33 år gamle datter er blitt noe bedre.

