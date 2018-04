Brexit-komité i Underhuset åpner for EØS eller Efta

utenriks

Alternativt mener komiteen at Storbritannia bør forhandle om en tilslutning til frihandelsavtalen EFTA etter at landet har forlatt EU. Det skriver The Guardian onsdag.

Brexit-minister David Davis har tidligere utelukket begge alternativene, og han har også kalt dem «det aller verste resultatet».

Anbefalingen var imidlertid ikke enstemmig, ti av medlemmene stemte for, mens seks stemte imot. Flere konservative Brexit-tilhengere sa nei til anbefalingen.

Komiteen ledes av Labour-politikeren Hilary Benn.

