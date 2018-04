Tysk påtalemyndighet vil utlevere Puigdemont

utenriks

– Statsadvokatens kontor i Schleswig-Holstein har bedt den regionale domstolen utstede en utleveringsordre, heter det i en kort kunngjøring.

Carles Puigdemont ble pågrepet ved den dansk-tyske grensen den 25. mars, på vei fra Finland til Belgia. Han har sittet i tysk varetekt siden.

Spania har siktet Puigdemont for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og to dager før pågripelsen utstedte en spansk dommer en europeisk arrestordre på ham og andre katalanske ledere som lever i eksil.

En tysk domstol har varetektsfengslet Puigdemont i inntil 60 dagers, og i løpet av denne tiden må det tas stilling til det spanske kravet om utlevering.

Beslutningen blir ifølge tyske medier vanskelig fordi tysk straffelov ikke har noen paragraf som omhandler oppvigleri, som i Spania kan gi inntil 30 års fengsel.

Statsadvokaten i Schleswig-Holstein mener likevel at begjæringen om utlevering bør etterkommes og mener at spansk og tysk straffelov ikke nødvendigvis må være lik «ord for ord» for å gjøre dette.

Oppvigleriet han er siktet for i Spania, tilsvarer i stor grad en siktelse for forræderi i Tyskland, heter det i begrunnelsen.

