Kinesisk romstasjon brant opp i atmosfæren

Tiangong-1 (Himmelpalasset) ble sendt i bane rundt jorda i 2011, men i september 2016 medga Kina at de hadde mistet kontroll over den drøyt 10 meter lange og 8,5 tonn tunge romstasjonen.

Snart sju år etter at den ble skutt opp, er ferden over. Mesteparten av romstasjonen brant opp i atmosfæren, mens resten vil trolig lande sør i Stillehavet.

Kinas romfartsadministrasjon CMS mener det ikke er grunn til bekymring for at fragmentene som ikke brant opp, skal gjøre skade.

– Det er 10 millioner ganger mindre sjanse for å bli truffet av en bit enn det er for å bli truffet av lynet i løpet av et år, opplyste Den europeiske romfartsorganisasjon før Tiangong-1 traff jordens atmosfære.

Romstasjonen var Kinas første og fungerte som en prototyp på det Kina håper skal bli en permanent romstasjon innen 2022.

I 2012 lyktes tre astronauter i romfartøyet Shenzou 9 å koble seg til Tiangong-1. Om bord var Liu Yang, Kinas første kvinnelige astronaut.

15. september 2016 skjøt Kina opp Tiangong-2, og 19. oktober samme året var Jing Haipeng den første som kunne flytte inn i romstasjonen, fulgt av Chen Dong. De to tilbrakte en måned i romstasjonen før de returnerte til Jorda.

Romfartøy styrter sjelden ukontrollert mot jorda, men det har skjedd tidligere. Den russiske romstasjonen Soviet Saljut 7 styrtet i 1991, og NASAs Skylab-romstasjon falt ned over det vestlige Australia i 1979.

