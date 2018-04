Kina slår tilbake med toll på amerikanske varer

utenriks

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua meldte mandag at Kina innfører en toll på 15 prosent på frukt og 25 prosent på andre varer som svinekjøtt. Til sammen skal det være snakk om 128 ulike amerikanske varer som blir rammet av tollsatsene, som innføres umiddelbart.

Ifølge kinesiske myndigheter skal tollen sikre Kinas interesser og balansere tapene som Kina påføres som følge av at USA har innført en toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

De amerikanske importvarene som nå blir tollbelagt, har en verdi på cirka 3 milliarder dollar.

USA iverksatte tollen på stål og aluminium 23. mars. Nå truer imidlertid president Donald Trump med å innføre toll på blant annet kinesiskprodusert teknologi. Denne tollen vil i så tilfelle omfatte varer for 50 milliarder dollar.

– USA først

Trumps politikk er ment å fremme amerikansk industri og amerikanske arbeidsplasser, og han argumenterer selv for at dette handler om å ta vare på amerikanske interesser og «sette USA først».

Men analytikere frykter at en handelskrig vil ramme hele verdensøkonomien, noe som også kan føre til et tilbakeslag for USAs økonomi.

Trump har svart med å insistere på at handelskriger er en god ting, som USA ikke vil ha noen problemer med å vinne.

Allerede under valgkampen kom Trump med harde utfall mot Kina og landets store handelsoverskudd med USA, noe han mener skyldes en urettferdig handelspolitikk. Han har også kritisert kineserne for å ha gitt langt mindre rom for amerikanske investeringer i Kina enn hva USA har tillatt av kinesiske investeringer.

Frykter smitte

Kina har tidligere varslet at landet ikke ønsker noen handelskrig, men at det ikke kan la være å reagere når økonomien blir skadelidende.

Kinesiske myndigheter mener dessuten at USAs innføring av toll har skadet det multilaterale handelssystemet, og de vil derfor også gå rettslig til verks.

Analytikere mener at den umiddelbare virkningen av den kinesiske tollen vil ha begrenset innvirkning. Investorer er mer bekymret for at verdensøkonomien vil lide hvis andre land også øker tollen på importerte varer.

