Kinesisk romstasjon i vill ferd mot jorda

utenriks

Tiangong-1 ble sendt i bane rundt jorda i 2011 og er en prototyp på det Kina håper skal bli en permanent romstasjon.

Snart sju år etter at den ble skutt opp, går ferden imidlertid mot slutten. Kina medga i september 2016 at de hadde mistet kontroll over den drøyt 10 meter lange og 8,5 tonn tunge romstasjonen og opplyste at den trolig ville treffe jorda mot slutten av 2017.

Usikre anslag

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) anslo i november at Tiangong-1 trolig ville nå jorda mellom januar og mars 2018.

Nå opplyser ESA at romstasjonen trolig vil nå jorden en eller annen gang i løpet av det kommende døgnet.

Kinas egen romfartsadministrasjon CMS anslår det samme, men mener at det ikke er grunn til bekymring.

Vill ferd

Romstasjonen, som trolig vil nå en hastighet på hele 26.000 kilometer i timen på sin ville ferd, vil trolig brenne opp i atmosfæren før den når jorda, mener CMS.

Rester av romstasjonen kan imidlertid nå jorda, men ingen vet hvor. Ett eller annet sted i Stillehavet mellom New Zealand og Midtvesten i USA, tror CMS.

Romfartøy styrter sjelden ukontrollert mot jorda, men det har skjedd tidligere. Den russiske romstasjonen Soviet Saljut 7 styrtet i 1991, og NASAs Skylab-romstasjon falt ned over det vestlige Australia i 1979.

(©NTB)