FN frykter forverring i situasjonen på Gazastripen

– Israel er nødt til å overholde sin forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov. Dødbringende makt må kun anvendes som en siste utvei, sier FNs sjef for politiske saker, Tayé-Brook Zerihoun, under et møte i Sikkerhetsrådet natt til lørdag.

– Ethvert dødsfall vil bli grundig undersøkt av myndighetene, sier han ifølge Reuters.

Like før møtet sa Palestinas FN-ambassadør Riyad Mansour at blant de 17 drepte, var det barn under 16 år.

– Palestina betrakter Israels handlinger som en massakre på våre folk, sa Mansour.

Under FN-møtet vektla Zerihoun viktigheten i at sivile, og særlig barn, ikke rammes.

Det var Kuwait som ba om at FNs sikkerhetsråd skulle gå i hastemøte i New York fredag kveld etter at den varslede demonstrasjonen på Gazastripen eskalert fredag.

