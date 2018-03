Flere drept i protester nær grensa mellom Gaza og Israel

utenriks

Demonstrantene samlet seg fredag ved teltleirer satt opp flere ulike steder flere hundre meter unna grensa. Til sammen deltok minst 10.000 mennesker, ifølge reportere for nyhetsbyrået AFP.

Mindre grupper av demonstranter beveget seg nærmere det tungt bevoktede grensegjerdet, hvor det oppsto sammenstøt. Israelske styrker på andre siden av gjerdet brukte tåregass og løsnet skudd mot demonstrantene.

I forkant av demonstrasjonene var ekstra israelske styrker utplassert langs grensa. Både skarpskyttere og stridsvogner sto oppstil nær gjerdet.

Kastet stein

Tre palestinere ble drept og 365 såret i sammenstøtene, ifølge helsedepartementet på Gazastripen. Flere av de sårede ble truffet av skarpe skudd eller gummibelagte kuler.

En av de drepte er en 25 år gammel kvinne som ble skutt og drept øst for Jabalia.

Det israelske militæret sier i en uttalelse at tusener av palestinere deltar i opptøyer seks forskjellige steder på Gazastripen. Noen av dem tenner på bildekk og kaster stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene.

Soldatene har skutt mot noen av lederne for demonstrantene, bekrefter det israelske militæret i uttalelsen.

Palestinske flyktninger

Før demonstrasjonene begynte fredag, ble en 27 år gammel palestinsk bonde drept i et israelsk stridsvognangrep i Gaza by. Den israelske hæren opplyste at det ble åpnet ild mot to mistenkte som nærmet seg grensegjerdet.

En slektning av 27-åringen sier imidlertid at han befant seg over en kilometer unna gjerdet.

Den islamistiske Hamas-bevegelsen, som kontrollerer Gazastripen, har oppfordret folk til å delta i demonstrasjonene. De var ment som fredelige protester med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel.

USAs president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, har bidratt til palestinsk misnøye den siste tiden.

Det er planlagt flere protester helt fram til 15. mai, datoen Israel erklærte seg som uavhengig stat. Hamas-lederen Ismail Haniyeh besøkte selv demonstrantene fredag.

(©NTB)