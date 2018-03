Arnold Schwarzenegger hjerteoperert

utenriks

70 år gamle Schwarzenegger ble fredag innlagt på sykehus i Los Angeles for å bytte ut en pulmonalklaff som opprinnelig ble byttet ut i 1997 som følge av en medfødt hjertefeil.

– Utskiftingen i 1997 var aldri ment å være permanent, og den varte lenger enn antatt, så han valgte i går å bytte den ut, heter det i en uttalelse fra Schwarzeneggers talsmann, Daniel Ketchell.

Ketchell opplyser at operasjonen var vellykket og at et legeteam sto klart hele tiden, «slik de ofte gjør under sånne omstendigheter».

Uttalelsen bekrefter ikke opplysningene i en artikkel som kjendisnettstedet TMZ publiserte fredag, der det heter at det oppsto komplikasjoner under den planlagte rutineoperasjonen slik at legene måtte akuttoperere på åpent hjerte.

