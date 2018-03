20 omkom i bussbrann i Thailand

utenriks

Det var 47 gjestearbeidere i bussen da den begynte å brenne i provinsen Tak kort tid etter avgang natt til fredag, ifølge politiet. 27 av dem klarte å komme seg ut av bussen i live.

– Vi vet ennå ikke hva som forårsaket brannen. Bussjåføren sier han luktet sigarettrøyk før brannen startet, men det må vi etterforske videre, sier en talsmann for politiet i Tak.

Bussen var på vei til et industriområde i Bangkok hvor passasjerene skulle registrere seg som arbeidere i landet. Myndighetene krever at fremmedarbeidere registrerer seg innen lørdag, og millioner av myanmarere haster nå til Thailand for å skaffe seg arbeidstillatelse.

