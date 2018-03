utenriks

Datoen for toppmøtet ble offentliggjort torsdag, etter at representanter for landene møttes for samtaler ved delelinjen mellom Nord- og Sør-Korea.

Også toppmøtet skal finne sted nær delelinjen, i den såkalte demilitariserte sonen. Tidligere er det bare holdt to tilsvarende toppmøter, i 2000 og 2007.

Forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea og USA har bedret seg noe den siste tiden, og det ventes at Kim Jong-un vil møte USAs president Donald Trump i mai.

