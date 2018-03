Egyptiske medier: Sisi gjenvalgt som president

utenriks

Foreløpige resultater viser angivelig at Sisi fikk over 90 prosent av stemmene i valget som ble holdt over flere dager denne uka.

Den eneste som utfordret Sisi, var den relativt ukjente kandidaten Moussa Mostafa Moussa. Spenningen ved valget har først og fremst vært knyttet til hvor stor valgdeltakelsen ville bli.

Nyhetsbyrået MENA og flere statseide aviser melder at rundt 23 millioner av de 60 millioner registrerte velgerne avga stemme.

Generalen Abdel Fattah al-Sisi tok makten i 2014 etter å ha avsatt den demokratisk valgte moderate islamisten Mohamed Mursi.

Opposisjonen i landet har beskrevet årets presidentvalg som en farse. Flere politikere ønsket opprinnelig å utfordre Sisi, men alle unntatt Moussa ble enten underkjent av valgkommisjonen, pågrepet eller presset til å trekke seg.

