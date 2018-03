Trump sparker minister

utenriks

– Jeg er takknemlig for tjenesten David Shulkins har tjent landet vårt og våre FANTASTISKE VETERANER, tvitrer Trump onsdag kveld.

– Jeg er stolt av å kunngjøre at jeg vil nominere den høyt respekterte admiralen Ronny L. Jackson som ny minister for saker angående krigsveteraner. I mellomtiden vil Robert Wilkie være konstituert minister, skriver Trump. Jackson er Det hvite hus' lege.

Shulkins fremtid i Trump-administrasjonen ble satt i tvil etter fremleggingen av en intern rapport som viser at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver i form av billetter til tennisturneringen Wimbledon.

Ifølge Ritzau kommer det også fram at Shulkins ansatte har forfalsket parpirer som rettferdiggjør at ministeren tok med kona på en reise i Europa på skattebetalernes regning.

Shulkin har vært den første ikke-veteranen som leder departementet. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.

