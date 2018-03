Russisk nyhetsbyrå: Kemerovo-brannen ble trolig påsatt

utenriks

Minst 64 mennesker døde i kjøpesenterbrannen i Kemorovo vest i Sibir søndag. 41 av dem var barn, har russiske myndigheter slått fast etter å ha gått igjennom ruinene av kjøpesenteret.

Hva som var brannårsaken er foreløpig ikke bekreftet av russiske myndigheter, som foreløpig kun har konkludert med at brannen trolig startet som følge av en kortslutning.

En kilde med kjennskap til etterforskningen hevder imidlertid overfor det russiske nyhetsbyrået TASS at brannen trolig var påsatt.

–Mest sannsynlig ble brannen forårsaket av at noen brakte en brennende gjenstand fra utsiden, sier kilden.

Han legger til at denne konklusjonen er basert på vitneobservasjoner.

–Brannen brøt trolig ut i skumbassenget under en trampoline i fjerde etasje, sier kilden videre, samtidig som han understreker at etterforskerne også ser på andre mulige teorier.

Hevder knappen ikke virket

Russiske etterforskere har slått fast at en rekke brannsikkerhetsregler hadde vært brutt vet kjøpesenteret.

Blant annet mener russiske myndigheter at nødutgangene ble blokkert da senteret skulle evakueres. I tillegg skal en sikkerhetsvakt flere dager i forveien ha slått av brannalarmen.

Under en rettshøring onsdag for dem som er pågrepet etter brannen hevdet sikkerhetsvakten at brannalarmen var i ustand, ifølge TASS.

– Jeg trykket på knappen, men den fungerte ikke, sier mannen, som regnes som mistenkt i saken.

Sørgedag i Russland

I Kemerovo ble det onsdag flagget på halv stang, og alle underholdningsarrangementer i byen var avlyst tre dager etter den dødelige brannen.

Dagen før hadde tusenvis samlet seg i Moskva for å sørge brannofrene og rette skyts mot myndighetene for at de ikke gjorde nok, verken for å hindre brannen eller for å slukke den raskest mulig.

Det yngste brannofferet er ifølge en offisiell liste russiske myndigheter publiserte tirsdag en to år gammel gutt. 19 av de 41 barna som døde var under 10 år.

