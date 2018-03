Luxembourg tilbakekaller Russland-ambassadør 

utenriks

Det heter det i en uttalelse fra Luxembourgs regjering, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge uttalelsen er ambassadør Jean Asselborn tilbakekalt for «konsultasjoner» – med andre ord er det uklart om tilbakekallelsen er permanent.

Landet har foreløpig ikke utvist noen russiske diplomater, noe de har uttalt at de vil vente med til en eventuell konklusjon fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) foreligger.

–Det er kun noen få russiske diplomater i Luxembourg, og det foreligger ikke noe bevis for at noen av dem er involvert i spionaktiviteter, sa en talskvinne for det luxembourgske utenriksdepartementet til nettavisen EUobserver tirsdag.

– Luxembourg har kun to diplomater i Moskva. Hvis Luxembourg utviser to russiske diplomater, og Russland utviser to luxembourgske diplomater som et mottiltak, ville ambassaden vår i Moskva måttet bli stengt. Ettersom vår regjering alltid har ønsket å opprettholde dialog med Russland, ville det blitt veldig vanskelig, la hun til.

Ifølge nettavisen var det per tirsdag 11 EU-land som ennå ikke hadde utvist russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia. Listen ble redusert til 9 etter at Irland og Belgia besluttet å utvise én hver tirsdag kveld.

Enkelte av landene ventes å følge resten av EU etter hvert, men Portugal, Østerrike, Malta, Bulgaria, Hellas, Kypros og Slovenia har gitt indikasjoner på at de enten vil avvente mer bevis fra britene, eller ikke utvise noen.

(©NTB)