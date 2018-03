Lula og hans valgkampapparat beskutt i Brasil

utenriks

– Tidligere president Lulas bilkolonne ble nettopp truffet av minst tre skudd mens de kjørte mellom byene Quedas do Iguacu og Laranjeiras do Sul sør i landet, uten politieskorte. To busser ble truffet, men ingen ble skadd, meldes det på Lulas twitterkonto.

Lula har reist rundt i den sørlige delen av landet for å samle støtte til å stille til et nytt presidentvalg.

– Det jeg nå ser er nesten nazismens oppstandelse. Om de tror det vil skremme oss, tar de feil, sier Lula på Twitter.

Lula er dømt til tolv års fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger. Tirsdag ble anken hans avvist for andre gang, og 4. april vil den bli endelig avgjort i høyesterett. Likevel leder den tidligere presidenten på meningsmålingene foran valget i oktober.

Lula har erklært seg uskyldig i anklagene og mener hele saken mot ham er løgn.

