To menn siktet for antisemittisk drap på jødisk kvinne i Frankrike

85 år gamle Mireille Knoll ble funnet i leiligheten sin av brannmannskaper som kom for å slukke en brann som hadde brutt ut. Knoll var død da hun ble funnet, og obduksjonen av kvinnen viste da at hun hadde blitt knivstukket flere ganger, før leiligheten ble satt fyr på.

En av de siktede, en mann i 20-årene, var kvinnens nabo og de to kjente hverandre godt. Ifølge kvinnens sønn hadde mannen besøkt henne tidligere på dagen. Mannen er tidligere dømt for voldtekt og seksualforbrytelser, ifølge en politikilde.

Den andre siktede, en 21-årig mann, er tidligere domfelt for voldelige ran. Han var i leilighetskomplekset samme dag som kvinnen døde, og den andre siktede oppga navnet hans til politiet, ifølge kilden.

Knoll unngikk nazistenes jødeforfølgelse under andre verdenskrig ved å flykte til Portugal sammen med sin mor i 1942, da hun var ti år gammel. Etter krigen returnerte hun til Paris.

CRIF, en paraplyorganisasjon for jødiske organisasjoner i Frankrike, ber nå myndighetene om å rask avklare drapets motiv. I februar bestemte en dommer at motivet for drapet på Sarah Halimi, som ble kastet ut av et vindu i april 2017, var antisemittisk. Jødiske grupper reagerte da på at det tok så lang tid for etterforskerne å erklære drapet som antisemittisme.

Onsdag er det planlagt en stille minnemarsj for Knoll i Paris.

