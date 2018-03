Svensk brødrepar renvasket 20 år etter at fireåring ble funnet død

utenriks

– Det finnes ingen forutsetninger for å komme videre med denne saken når det er tvilsomt om det i det hele tatt har skjedd noe kriminelt, skriver aktor Niclas Wargren i en pressemelding.

– Jeg har ikke rukket å ta det innover meg enda, så jeg kan bare beskrive det som ren lykke, sier Christian Karlsson, den eldste av brødrene, til SVT.

Også brødrenes far Weine Dahlén er glad over nyheten.

– Det er helt utrolig. Det er så herlig etter så mange år, sier han.

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, beskriver det som et mareritt som nå er over.

– Det er en utrolig stor glede og lettelse, et 20 år langt maretitt er over. Det var ventet, men det er en spesiell følelse, sier han.

– Ingen vitner eller tekniske bevis

Aktor Wargren mener opplysningene som kom fram i avhørene med brødrene for 20 år siden er utydelige, fulle av motsigelser og inkonsekvente, og at man kan sette spørsmålstegn ved om forklaringene brødreparet kom med er selvopplevde.

Han mener det ikke er noe som tyder på at brødrene var i nærheten av Kevin da han døde, og sier det verken finnes vitner eller tekniske beviser for at brødrene hadde noe med Kevins død å gjøre.

Saken ble gjenopptatt

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT som avslørte store feil i etterforskningen.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.

