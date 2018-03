Over 100 barn identifisert i verdens største overgrepsforum

utenriks

Det er politi fra delstaten Queensland og politigruppen Task Force Argos som sto bak etterforskningen av overgrepsforumet, skriver VG. Australsk politi gikk nylig ut med opplysninger om hvor mange barn og overgripere som er identifisert, ifølge avisen The Australian.

– Vi har over 100 barn som ble identifisert som overgrepsofre, sier spesialgruppens operasjonsleder Paul Griffith til avisen. Han forteller videre at 100 overgripere er blitt identifisert.

VG avslørte i fjor at Task Force Argos i elleve måneder drev forumet og selv delte overgrepsbilder som ledd i etterforskningen. Den norske avisen skrev da at minst 30 nordmenn var del av nettverket og skrev blant annet at en av mennene i 2016 skrøt av overgrep han planla å begå mot et barn i sin egen slekt.

VG oppdaget politioperasjonen i januar i fjor. Nettforumet lå da lagret på en server i Sydney. Det ble stengt 13. september i fjor.

Ifølge The Australian har en av de identifiserte overgriperne misbrukt minst ti barn. Blant overgriperne er det både advokater, militæransatte, IT-konsulenter og ansatte i helsevesenet.

(©NTB)