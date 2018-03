Australia utviser to russiske diplomater

utenriks

USA, 14 EU-medlemmer, Norge og flere andre land bekreftet mandag at de utviser russiske diplomater som svar på giftangrepet i Salisbury.

Til sammen vil langt over hundre russere bli utvist fra minst 23 land. Storbritannias statsminister Theresa May hevder at de russiske diplomatene i virkeligheten er etterretningsagenter.

– Dette er historiens mest omfattende utvisning av russiske etterretningsagenter, sa May i Parlamentet i London mandag.

– Økt trussel

Ifølge australske myndigheter utviser landet to diplomater som antas å være etterretningsagenter. De to har sju dager på å forlate Australia, opplyser statsminister Malcolm Turnbull.

– Angrepet er en del av et større mønster av hensynsløs og bevisst oppførsel av den russiske staten, som utgjør en økt trussel mot internasjonal sikkerhet, sier han.

Norge utviser én

Den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet i den engelske byen Salisbury 4. mars. Mandag meldte May at så mange som 130 mennesker kan være utsatt for nervegiften.

Skripal-saken ble et hovedtema på EU-toppmøtet før helgen. Der ble det vedtatt en erklæring hvor stats- og regjeringssjefene sa seg enige i den britiske regjeringens vurdering om at Russland høyst sannsynlig er ansvarlig for angrepet.

Etter at USA, Canada, Danmark, Sverige, Finland og ytterligere elleve EU-land hadde varslet utvisning av russiske diplomater, ble det klart at også Norge utviser én diplomat.

– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Vil svare

Russland, som nekter for å ha hatt noe med Salisbury-attentatet å gjøre, har allerede gjort det klart at utvisningene vil bli besvart.

Den russiske ambassaden i Oslo advarer i tillegg om at Norges utvisning vil få konsekvenser.

– Denne slags fiendtlige handlinger er ikke heldig for det gjensidige samarbeidet mellom landene, og den vil få konsekvenser, skriver ambassaden på sin Facebook-side.

