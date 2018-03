Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona

utenriks

Over 50 personer er skadd, blant dem åtte politifolk, i sammenstøtene. Politiet avfyrte varselsskudd og brukte batonger mot demonstrantene, opplyser en talsmann for politiet til nyhetsbyrået DPA. Minst 14 er pågrepet.

Bilder og videoer viser demonstranter som kaster forskjellige objekter mot politiet mens de marsjerte fra EU-kommisjonens lokaler til det tyske konsulatet i byen.

Demonstrantene bar plakater med bilde av Puigdemont, og mange av dem hadde iført seg det katalanske flagget, et av de viktigste symbolene for selvstendighetskampen i den spanske regionen.

– Vi krever at Tyskland ikke overleverer president Puigdemont for en forbrytelse, som er et påfunn av politiske grunner, sier det katalanske separatistpartiet ANC.

Puigdemont ble tidligere søndag pågrepet i Tyskland mens han var på vei fra en foredragsrunde i Finland til Belgia, der han bor i selvvalgt eksil. Han blir framstilt for varetektsfengsling i en tysk domstol mandag.

Pågripelsen kom etter at spanske myndigheter fredag utstedte en internasjonal arrestordre på ham. Sentralmyndighetene i Madrid vil nå begjære ham utlevert til Spania.

Puigdemont og flere andre katalanske separatistledere er siktet for blant annet oppvigleri og opprør i forbindelse med katalanernes forsøk på å løsrive seg fra Spania.

