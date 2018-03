- Russland vil besvare utvisninger

utenriks

Det russiske utenriksdepartementet sier responsen vil innebære utvisning av like mange utenlandske diplomater som antallet utviste russiske tjenestemenn. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

Mandag ettermiddag meddelte USA at landet kommer til å utvise 60 russere, derav 12 medlemmer av Russlands FN-delegasjon i New York. I tillegg utviser 14 EU-land til sammen over 30 diplomater.

Ukraina, som ønsker å vise solidaritet med EU og USA, utviser 13 diplomater.

Utvisningene kommer etter nervegiftattentatet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter Julija i Storbritannia den 4. mars. Storbritannia har gitt Russland skylda for angrepet, noe Russland selv nekter for.