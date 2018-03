Rakettangrep mot Saudi-Arabia – én drept

utenriks

Den saudiledede koalisjonen opplyser at én person er drept og to er skadd etter å ha blitt truffet av deler av et missil. Alle tre er egyptiske statsborgere, ifølge det saudiarabiske statlige nyhetsbyrået SPA, som også melder at det er Houthi-opprørerne som står bak.

Totalt ble sju raketter fra Jemen stanset, ifølge nyhetsbyrået AP. Angrepet skjer på treårsdagen for Saudi-Arabias intervenering i Jemen.

Den 26. mars 2015 gikk en USA-støttet koalisjon frontet av Saudi-Arabia til krig mot Houthi-bevegelsen i Jemen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Siden den gang er over 10.000 mennesker blitt drept. Millioner av mennesker er drevet på flukt i Jemen, og over 20 millioner er avhengige av nødhjelp.

