Pornostjerne sier hun ble truet til stillhet om forholdet til Trump

I et intervju med «60 Minutes» søndag kveld forteller pornostjernen at hun hadde ubeskyttet samleie med Trump en gang i 2006. Da hun i 2011 prøvde å selge historien, ble hun truet av en mann i Las Vegas, ifølge Daniels. Det skriver The New York Times.

– Jeg var i garasjeanlegget til et treningssenter med datteren min da en mann kom bort til meg og sa «La Trump være i fred, glem historien». Så lente han seg over meg og så på datteren min og sa «Det er en skjønn liten jente, det hadde vært synd om noe skulle skje med moren hennes», forteller Daniels.

Taushetserklæring

I 2016 skrev Daniels under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt påståtte forhold til presidenten og fikk utbetalt nærmere en million kroner fra hans advokat Michael Cohen for dette. Hun sier hun skrev under på avtalen fordi hun fryktet for sikkerheten til familien hennes.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford prøver nå å komme seg ut av en taushetserklæring ettersom Trump selv aldri skrev under avtalen. Men Cohen krever minst 154 millioner kroner av Daniels fordi han mener hun har brutt taushetserklæringen. På spørsmål om hvorfor hun snakker ut på tross av avtalen, sier hun:

– Jeg har ikke måttet si noe om dette, men jeg godtar ikke å bli framstilt som en løgner, sier hun.

Avviser påstandene

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.

Pornoskuespilleren har på sin side tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie». Hun har også saksøkt presidenten for å få avtalen opphevet.

