Frankrike: Både terroristen og hans kjæreste var kjent som radikaliserte

Gjerningsmannen bak terrorangrepet i Frankrike fredag, Radouane Lakdim, har vært i politiets søkelys grunnet narkotika, og fra 2014 sto han også på myndighetenes såkalte «Fiche S»-liste. Listen er et register over personer mistenkt for å være farlig radikalisert, men som ennå ikke har begått terrorhandlinger.

Terroristens kjæreste, en 18 år gammel kvinne, er mandag fremdeles i politiets varetekt. Kvinnen skal i likhet med Lakdim være kjent som radikalisert av politiet, opplyser en anonym tjenestemann mandag. I tillegg har politiet anholdt en 17 år gammel venn av terroristen.

To pensjonister, en butikkansatt og en politimann ble ofrene for angrepene i Carcassonne og Trèbes i Sør-Frankrike. Etter en tre timers lang gisselsituasjon ble Lakdim selv drept da politiet stormet supermarkedet.

