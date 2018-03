Anspent toppmøte mellom EU og Tyrkia 

utenriks

– Uenighetene mellom EU og Tyrkia er tallrike. Det blir en ærlig og åpen diskusjon hvor vi ikke vil legge skjul på uenighetene, men hvor vi vil forsøke å forbedre samarbeidet, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Han møter Erdogan til middag tirsdag kveld sammen med EUs president Donald Tusk og statsminister Bojko Borisov i EUs formannskapsland Bulgaria.

Møtet finner sted i den bulgarske byen Varna.

I forkant av møtet har EU-lederne vært tydelige på at det blir vanskelige diskusjoner. De er alvorlig bekymret over utviklingen i Tyrkia.

– Ønsker medlemskap

Erdogan sier på sin side at EU-medlemskap fortsatt er et strategisk mål for Tyrkia.

Han advarer EU mot «dobbeltmoral» og gjør det klart at Tyrkia ikke vil godta at enkeltland blokkerer.

Medlemskapssamtalene har pågått siden 2005, men ligger i dag på is på grunn av utviklingen i Tyrkia etter kuppforsøket mot Erdogan sommeren 2016.

Anonymt opplyser EU-kilder at det ikke kommer på tale å gjenoppta forhandlingene nå.

Flere medlemsland mener utviklingen er så alvorlig at EU bør bryte forhandlingene helt.

Nei til visumfrihet

På toppmøtet er det også ventet diskusjon om visumfrihet til EU for tyrkiske statsborgere og en fornyelse av Tyrkias tollavtale med EU.

Men heller ikke her er det ventet noen bevegelse.

Visumfrihet vil ikke bli innvilget før Tyrkia oppfyller kriteriene EU har fastsatt, fastslår EU-kommisjonen. EUs hovedkrav er endringer i den tyrkiske terrorloven, som er blitt misbrukt til å forfølge både journalister og opposisjonspolitikere.

Samtidig er det ifølge EU-kildene utenkelig at EU skal gå videre med tollspørsmålet når det politiske klimaet er som det er.

Penger til syrere

EU-toppene reiser riktignok til Varna med lommene fulle av penger. Men disse pengene er til syriske flyktninger i Tyrkia, ikke til Tyrkia selv.

EU har allerede utbetalt eller inngått kontrakter for hjelp på 3 milliarder euro, tilsvarende nærmere 29 milliarder kroner.

Nå er EU klar til å mobilisere nok en dose, slik at den totale støtten økes til 6 milliarder euro.

Pengehjelpen er en del av flyktningavtalen EU har inngått med Tyrkia. Avtalen var et avgjørende element i innsatsen for å få kontroll over strømmen av flyktninger og migranter til europeiske land under flyktningkrisen i 2015.

(©NTB)