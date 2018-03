14 EU-land utviser russiske diplomater etter Salisbury-angrepet 

utenriks

Blant landene som utviser diplomater er Tyskland, Polen og Danmark.

Der Tyskland utviser fire russiske tjenestemenn, velger Danmark å sende ut to, ifølge utenriksminister Anders Samuelsen.

Mandagens utvisninger kommer i etterkant av nervegiftangrepet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter i den britiske byen Salisbury.

Tyskland og Frankrike er blant landene som har stilt seg bak Storbritannia i saken der britiske myndigheter mener at Russland er ansvarlige for angrepet. Russland har selv nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.