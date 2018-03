Zuckerberg beklager personvernsskandale i helsides annonser

utenriks

– Dette var et brudd på våre brukeres tillit, og vi beklager at vi ikke gjorde mer den gang. Vi skal iverksette tiltak for å forsikre, sier Zuckerberg i en helsides annonse.

Den ble trykket av et større antall britiske aviser, deriblant Sunday Mirror og The Observer, og omhandler hvordan en resultatene fra en Facebook-spørreundersøkelse i 2014 ble lekket.

Dermed kom personopplysninger «fra flere millioner personer» på avveie, ifølge Mark Zuckerberg.

Facebook-sjefen har vært hardt presset etter avsløringene knyttet til Cambridge Analytica (CA). Det britiske kommunikasjonsbyrået har samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Zuckerberg nevner ikke CA ved navn i søndagens annonser. Kommunikasjonsbyråets hovedkontor i London ble fredag ransaket av det britiske datatilsynet (ICO).

– Dette er bare en del av en større etterforskning av bruken av personlige data for politiske formål, og vi vil nå bruke tid på samle inn og vurdere bevisene, heter det i en uttalelse fra ICO.

