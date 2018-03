utenriks

Det hvite hus sier i en uttalelse at det «er i forsvarsdepartementets retningslinjer at transseksuelle personer med en historie med kjønnsdysfori ikke kan tjene unntatt under begrensede omstendigheter».

Presidenten varslet først om forbudet i juli i fjor. I august signerte han brevet med instrukser til Pentagon. Forbudet har senere blitt stanset av to føderale domstoler før det nå er tilbakekalt av Trump.

