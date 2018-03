AP: Tyrkiske styrker har full kontroll over Afrin

utenriks

Tyrkiske styrker tok kontroll over byen Afrin for en uke siden, men hadde lørdag kveld også kontroll over hele den tidligere kurdiskkontrollerte enklaven, melder det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

20. januar innledet Tyrkia en militæroffensiv for å drive den kurdiske YPG-militsen ut av Afrin-enklaven.

Om lag 200.000 mennesker har flyktet fra Afrin og inn i tryggere områder i naboprovinsen Aleppo.

Den humanitære situasjonen for flyktningene beskrives som «katastrofal» av eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

