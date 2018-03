Trump bytter ut sikkerhetsrådgiver McMaster

utenriks

Det melder presidenten på Twitter. Trump takker McMaster for en «fremragende jobb» og skriver at han «alltid vil være min venn».

– Jeg er takknemlig overfor president Donald Trump for å ha fått muligheten til å jobbe for ham og landet som nasjonal sikkerhetsrådgiver, sier McMaster i en uttalelse.

Ifølge en talsperson i Det hvite hus var begge parter enige om McMasters avgang. John Bolton vil ta over 9. april, opplyser Trump på Twitter.

I en pressemelding fra Det hvite hus sier McMaster at han vil pensjonere seg fra det amerikanske militæret fra sommeren av, og at han vil forlate offentlig tjeneste.

McMaster diskutert en stund

McMaster ble tatt inn som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at Michael Flynns avskjed februar i fjor, etter kun noen uker i stillingen. Årsaken var at Flynn ikke hadde fortalt tjenestemenn i Det hvite hus, deriblant visepresident Mike Pence, om hele omfanget av sin kontakt med russiske tjenestemenn.

Nyheten kommer like etter at noen i Det hvite hus lekket dokumenter som sa at Trump ikke skulle gratulere Russlands president Vladimir Putin med valgseieren i sin telefon til Moskva, men som Trump likevel gjorde. Dette avviser Det hvite hus og hevder at McMasters stilling har vært gjenstand for diskusjon en stund, skriver nyhetsbyrået AP.

Helt siden begynnelsen av måneden har det versert rykter og nyhetsartikler om at Trump planlegger å sparke McMaster.

Bolton tar over

Bolton, ifølge AP en av de mest splittende utenrikspolitiske ekspertene som har jobbet som FN-ambassadør, har vært en aggressiv stemme med en krigslignende framgangsmåte i republikanske utenrikspolitiske sirkler i flere tiår.

Han møtte Trump og stabssjef i Det hvite hus, John Kelly, i mars for å diskutere Nord-Korea og Iran. Torsdag ble han observert inn på vei inn i «West Wing» – vestfløyen hvor kontorene til presidenten og hans stab befinner seg.

(©NTB)