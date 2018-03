EU-toppene med reservert erklæring om brexit 

utenriks

De siste dagene har det pågått vanskelige forhandlinger mellom de 27 landene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut.

Diskusjonene har dreid seg om erklæringen der stats- og regjeringssjefene offisielt åpner for å starte handelssamtaler med Storbritannia.

Fredag ble erklæringen til slutt banket igjennom på EU-toppmøtet i Brussel. Prisen var en rekke justeringer i teksten for å svare på bekymringene til ulike enkeltland.

Etter det NTB kjenner til, var det spesielt Spania som holdt igjen i sluttfasen. Grunnen er bekymring for hvilke konsekvenser brexit vil få for Gibraltar, som tilhører Storbritannia. I erklæringen tas det til orde for intensiverte diskusjoner om dette.

I tillegg har ordningene langs grensa mellom Irland og Nord-Irland vært et betent spørsmål. Også her skal forhandlingene intensiveres.

Stats- og regjeringssjefene sier at de «ønsker velkommen» framskrittene som er gjort i forhandlingene med Storbritannia, deriblant om det økonomiske oppgjøret, om overgangsordninger og om hvilke regler som skal gjelde for briter i EU-land og EU-borgere i Storbritannia.

Men i andre spørsmål er det fortsatt uenighet, og «ingenting er avgjort før alt er avgjort», uttaler de.

