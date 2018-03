EU hjemkaller Russland-ambassadøren 

utenriks

Stats- og regjeringssjefene i EU holdt torsdag kveld en flere timer lang diskusjon om hendelsen, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble angrepet med nervegift i den engelske byen Salisbury.

I en felles erklæring sier stats- og regjeringssjefene at de er enige i den britiske regjeringens vurdering om at det høyst sannsynlig er Russland som er ansvarlig for angrepet.

Det ikke finnes noen annen troverdig forklaring på hendelsen, fastslås det i EU-erklæringen.

Diplomater kan bli utvist

Storbritannia har allerede reagert på angrepet ved å utvise 23 russiske diplomater.

På toppmøtet varslet flere medlemsland at også de vil vurdere å utvise russiske diplomater eller hjemkalle egne utsendinger til Russland, opplyser en EU-kilde med kjennskap til samtalene.

EU-toppene bestemte også at EUs ambassadør til Moskva skal hjemkalles i én måned for konsultasjoner.

– Utover dette vil utenriksministrene diskutere videre om det fins andre grep som kan tas, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Vurderer utvisninger

Litauens president Dalia Grybauskaite bekrefter at hun er blant dem som nå vurderer å utvise russere.

– Vi støtter Storbritannia fullt ut i denne situasjonen, og vi støtter de tiltakene Storbritannia har gjennomført. Vi vurderer alle slike tiltak, sier Grybauskaite.

Ifølge avisa Financial Times er også Polen og Frankrike blant landene som vurderer å utvise russere.

Löfven mener på sin side at det er for tidlig å konkludere.

– Nå må de enkelte landene se på hva de kan gjøre. Det kan bli litt forskjellige tiltak, sier han.

Delte meninger

I forkant av møtet var det knyttet spenning til hvor langt EU-toppene ville gå i å gi Russland ansvaret.

På vei inn advarte flere av stats- og regjeringssjefene mot å trekke forhastede konklusjoner.

La oss vurdere bevisene først, lød formaningen fra Luxembourgs statsminister Xavier Bettel. Han viste til at han selv hadde elleve års erfaring som strafferettsadvokat.

– Jeg lytter først, så trekker jeg konklusjonene, sa han.

Stats- og regjeringssjefene startet diskusjonen klokka 20. Det gikk fire timer før slutterklæringen var klar til å legges fram.

«Skamløst og uholdbart»

Storbritannias statsminister Theresa May ga selv en oppdatering om status i etterforskningen.

Hun fordømte hendelsen som et «skamløst og uholdbart» angrep på Storbritannia.

Ifølge May er det ingen tvil om at Russland står bak.

– Vi ser på dette som en del av et mønster av russisk aggresjon mot Europa og våre nære naboer, fra Vest-Balkan til Midtøsten, sa May på vei inn til toppmøtet.

Vil styrke beredskapen

I slutterklæringen tar EU til orde for styrket beredskap mot kjemiske, biologiske og kjernefysiske trusler, blant annet gjennom samarbeid med NATO.

I tillegg vil EU styrke sin evne til å håndtere hybride trusler. Det betyr styrket digitalt forsvar, innsats mot desinformasjon og kontraspionasje.

EU-toppene ber utenrikssjef Federica Mogherini om å ta arbeidet videre og utarbeide en framdriftsrapport innen neste toppmøte i juni.

