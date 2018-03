Trumps Russland-advokat trekker seg

utenriks

The New York Times siterer to anonyme kilder som sier Dowd har fått nok av at presidenten stadig ignorerer hans råd.

Nyhetsbyrået får beslutningen bekreftet i en epost fra Dowd selv:

– Jeg er glad i presidenten og jeg ønsker ham alt vel, skriver advokaten.

En annen av Trumps advokater, Jay Sekulow, bekrefter også Dowds avgang.

– John Dowd er en venn og har vært et verdsatt medlem av vår advokatstab. Vi skal fortsette å representere presidenten og vårt samarbeid overfor spesialrådgiver Muellers kontor, sier Sekulow.

Lenge vurdert

Dowd overtok som leder for Trumps advokatteam i den pågående Russland-etterforskningen i fjor sommer. Ifølge avisens kilder skal han flere ganger i løpet av de siste månedene ha vurdert å trekke seg.

I de siste dagene har Trump begynt å lange ut i offentlighet mot spesialetterforsker Robert Mueller, noe som ser ut til å henge sammen med presidentens bekymring om at Russland-etterforskningen begynner å nærme seg Trump personlig, ifølge avisen. Men tidligere denne uken sa Det hvite hus' advokat Ty Cobb at Trump verken har snakket om å sparke Mueller eller vurdert å sparke ham.

Advarte

Republikanske senatorer har advart Trump mot å sparke Mueller.

Dowd er den mest fremstående figuren som til nå har forlatt Trumps advokatteam. Ifølge avisen skal presidenten selv være fornøyd med at Dowd trekker seg.

