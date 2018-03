OPCW kan få ta blodprøver av Skripal

utenriks

Kunngjøringen fra dommer David Williams torsdag slår fast at det er lov for leger «å ta blodprøver og fremlegge dem for OPCW, og å legge fram kopier av medisinske journaler for OPCW».

Den tidligere dobbeltspionen Sergej Skripal og hans datter Julia er fortsatt innlagt på sykehus. Tilstanden er kritisk. En politimann som kom til stedet etter angrepet, ble også syk. Han er nå utskrevet, opplyste det britiske helsevesenet torsdag.

Sergej Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. Britiske myndigheter mener de ble forgiftet av nervegiften Novitsjok og at Russland sto bak.

Så langt har ikke britene lagt fram bevis for sine påstander, og Moskva har avvist anklagene.

(©NTB)