EU tror på unntak fra Trumps nye toll 

Malmström har de siste dagene vært i Washington for å diskutere saken direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross.

Torsdag var hun tilbake i Brussel. Der oppdaterte hun EU-parlamentets handelskomité om utfallet av samtalene. Ifølge Malmström er det ventet at Trump vil komme med sitt endelige svar torsdag kveld.

– Vi venter en kunngjøring fra presidenten om at noen land unntas, og vi håper at vi står på den listen, sa hun.

Sikkerhetsargument

Trumps offisielle begrunnelse for importtollen er at USA i dag produserer så lite stål og aluminium selv at det utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Malmström har på sin side argumentert for at EU ikke utgjør noen sikkerhetstrussel mot USA, og at EU derfor bør unntas fra tollen. Trump har eksplisitt åpnet for å gi unntak for allierte.

Handelskommissæren sa til EU-parlamentet at hun mente hun hadde nådd fram med argumentene.

Men ingenting er sikkert, understreker hun. Får EU ikke noe unntak, betyr det at den nye tollen vil tre i kraft fredag klokka 17.01 norsk tid. Det samme gjelder Norge.

Stiller krav

USAs president Donald Trump har vedtatt en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

Canada og Mexico har fått et midlertidig unntak fra de nye tollsatsene mens forhandlingene om en ny frihandelsavtale pågår.

Trump har tidligere antydet at europeiske land må ta en større del av regningen i NATO og dessuten lette på tollen på amerikanske produkter for å få unntak.

Malmström understreker på sin side at EU ikke vil la seg true inn i forhandlinger med Trump.

– Men vi er alltid villige til å snakke, sier hun.

Det legges nå opp til at EU og USA skal opprette en egen arbeidsgruppe for å diskutere videre.

Blir sak på EU-toppmøtet

Saken skal også opp til diskusjon på EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Det store spørsmålet har vært hvor hardt europeerne skal slå tilbake hvis Trump nekter å unnta EU.

Mens noen land har ønsket en tøff holdning, er andre mer bekymrede over konsekvensene av å sette i gang en større handelskrig. Trump har blant annet truet med å svare på europeiske mottiltak med økt toll på europeiske biler, noe som har skapt bekymring i tysk bilindustri.

Det er likevel bred enighet om at EU vil måtte svare, og EU-kommisjonen har allerede utarbeidet en liste over amerikanske produkter som kan bli møtt med høyere toll hvis Trump går videre med truslene.

På listen står alt fra motorsykler til bourbon, sigaretter og appelsinjus.

– Jeg håper vi slipper å bruke denne listen. Men vi bør ha den for sikkerhets skyld, sa Malmström i EU-parlamentet.

