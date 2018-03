EU-toppene skal diskutere Facebook 

utenriks

Stats- og regjeringssjefene skal diskutere Facebook i lys av skandalen rundt det britiske selskapet Cambridge Analytica.

Saken kommer opp på toppmøtet torsdag ettermiddag. Bakteppet er en oppfatning om at situasjonen som har oppstått, er så alvorlig at den krever et svar fra EU.

EU må styrke innsatsen mot desinformasjon og innblanding i valg, fastslår EUs president Donald Tusk.

– Dette virker spesielt relevant sett i lys av de ferske avsløringene om Cambridge Analytica. I den sammenheng vil vi ta opp behovet for å garantere åpenhet så vel som full beskyttelse av personvern og personopplysninger i sosiale medier og på digitale plattformer, sier han.

Cambridge Analytica skal ha samlet inn personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere og solgt dem videre, blant annet til Donald Trumps valgkampapparat.

(©NTB)