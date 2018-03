EU peker på Russland

utenriks

EU-toppene holdt torsdag kveld en mer enn to og en halv time lang diskusjon om hendelsen, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble angrepet med nervegift.

Diskusjonen begynte med at Storbritannias statsminister Theresa May ga de øvrige stats- og regjeringssjefene en oppdatering om etterforskningen.

Ifølge EUs president Donald Tusk er stats- og regjeringssjefene enige med den britiske regjeringen i at Russland høyst sannsynlig er ansvarlig for angrepet, og at det ikke finnes noen annen troverdig forklaring enn at den russiske stat står bak.

I forkant av møtet var det knyttet spenning til hvor langt EU-toppene var villige til å gå i å gi Russland ansvaret.

Flere av stats- og regjeringssjefene understreket på vei inn til toppmøtet at de ikke ønsket å trekke forhastede konklusjoner.

Storbritannias statsminister Theresa May fastslo på sin side at Russland står bak. Hun fordømte drapsforsøket som et «skamløst og uholdbart» angrep på Storbritannia.

– Vi ser på dette som del av et mønster av russisk aggresjon mot Europa og våre nære naboer, fra Vest-Balkan til Midtøsten, sa May.

