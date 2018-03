EU får unntak fra Trump-toll 

utenriks

Den nye tollen på stål og aluminium settes på pause for Europa, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea, kunngjorde presidentens handelsrepresentant Robert Lighthizer i en høring i Senatet torsdag.

Trump har varslet en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. De nye tollsatsene vil tre i kraft fredag klokka 17 norsk tid, men Trump har eksplisitt åpnet for å gi unntak for allierte.

NTB har ikke lyktes i å få klarhet i om Lighthizer med «Europa» kun siktet til EU.

«Alvorlig og bekymringsfullt»

Heller ikke norske myndigheter er kjent med nøyaktige hvilke land som er omfattet av unntaket, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun er svært negativ til de nye tollsatsene.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har besluttet å innføre handelshindre for aluminium og stål. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet, sier Søreide.

Norge vil snarlig ta kontakt med amerikanske myndigheter, opplyser hun.

– Fra norsk side har vi vært tydelige overfor amerikanske myndigheter på at vi forventer likebehandling for Norge i denne saken, sier Søreide.

Midlertidig unntak

Ifølge Lighthizer gjelder unntakene kun på midlertidig basis mens det forhandles om mer varige løsninger.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström var denne uka på besøk i Washington for å diskutere saken direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross og andre amerikanske ledere.

Ifølge henne vil det nå bli opprettet en egen arbeidsgruppe mellom EU og USA for å diskutere saken videre.

Norge er ikke omfattet av EUs felles handelspolitikk og står dermed alene i samtalene med amerikanerne.

Nye tiltak mot Kina

Nyheten om EU-unntaket kommer samtidig som Trump varsler nye tollsatser på opp mot 60 milliarder dollar mot Kina.

Trump mener tiltakene er helt nødvendige for å rette opp i USAs store handelsunderskudd.

Den amerikanske presidenten går samtidig hardt ut mot EU.

– De har i stor grad utestengt landet vårt. De har barrierer som gjør at de kan handle med oss, mens vi ikke kan handle med dem. De har veldig sterke barrierer og høye tollsatser, mens vi ikke har det. Det er veldig urettferdig, sier Trump.

Vil ikke la seg true

Trump har flere ganger gjort det klart at han ønsker kutt i EUs tollsatser mot USA. Han har også truet med å slå til mot europeisk industri, blant annet ved å innføre høyere toll på bilimport.

Saken var torsdag ettermiddag oppe til diskusjon på EUs toppmøte i Brussel. Der var budskapet at EU ikke vil forhandle under trusler.

Men EU er åpen for dialogen, fastslår Malmström.

Ifølge henne skal den nye arbeidsgruppen blant annet diskutere det hun omtaler som «irritasjonsmomenter» i handelen mellom EU og USA.