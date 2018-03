Zuckerberg bryter tausheten og tar selvkritikk

utenriks

Zuckerberg sier i en Facebook-post på sin egen profil at selskapet vil gjøre flere ting for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen.

– Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skriver toppsjefen.

Zuckerberg har vært under hardt press for å forklare seg etter at det sist helg ble avslørt at kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) skal ha utnyttet personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere.

Facebook har til nå pekt på britiske CA og sagt at de er opprørt over å ha blitt ført bak lyset. Men Zuckerberg er blitt avkrevd svar fra blant annet EU-parlamentet og Parlamentet i Storbritannia, og britiske myndigheter har bedt om en ransakingsordre for å gå til aksjon mot CA.

CA brukte blant annet brukte informasjonen til å lage analyser som ble solgt til daværende presidentkandidat Donald Trumps valgkampstab.

- Jeg har jobbet med å forstå nøyaktig hva som skjedde og hvordan vi kan sikre at dette ikke skjer igjen, skriver Facebook-sjefen onsdag.

Han mener selskapet allerede for flere år siden tok de viktigste grepene for å hindre at dette skjer igjen.

- Men vi har også gjort feil, det er mer å gjøre, og vi er nødt til å ta grep og gjøre det, skriver Zuckerberg videre.